Лига 1. Ляказетт возвращает Лион в зону еврокубков, Ренн добывает 4-ю победу в 5 турах

"Лион" вернулся в зону еврокубков после победы над "Брестом". Пока у Паулу Фонсеки все идет по плану: обыгрывают тех, кого должны ("Реймс", "Монпелье") и минимально уступают тем, до кого еще далеко ("Марсель" и ПСЖ). Хотя будем откровенны – оба счета при поражениях были комплиментарными.

Сегодня Фонсека наконец решился раскрыть свой центр поля, отказавшись от конфигурации 2 опорника + Толиссо над ними. Поставил на интригующий квартет Ляка-Шерки-Микаутадзе-Альмада, последний наконец дебютировал в старте. Откровенно говоря – не срослось. Центр поля постоянно проседал, защита с повышенной нагрузкой не справлялась, и победить повезло.

Игру сделал Ляказетт. Сначала привез пенальти в дебюте. Вскоре с передачи Шерки сравнял, а в концовке с ассиста того же Райана урвал победу. Хотя "Брест" наседал до 60-й минуты без конца. Один Сила до перерыва дважды выбегал на вратаря при контратаках и опасно пробил головой чуть выше перекладины. Ажорк с офсайда красиво забил через себя. Словом, отскочили.

После этого наступил черед гостевых побед, сразу трех одновременно. "Ренн" оставил без шансов "Монпелье", как и "Тулуза" – "Анже". Даже отличались почти идентично, положив по финальным трем в последние 35 минут. "Ренн" добыл уже 4-ю победу в 5 матчах при Хабибе Бейе и наконец отдалился от зоны вылета на приличные 9 пунктов. "Тулуза" с двумя победами кряду после двух голов со стандартов и еще двух с контратак.

Наконец "Страсбур" в 2 очках от Европы. Такой прорыв – результат возвращения лидеров с лазарета, в первую очередь Эмануэля Эмеги. Нидерландский гренадер забил свой 8-й гол в 9-ти последних матчах. И он оказался единственным в закрытом поединке с "Осером".

Лига 1. 24-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Брест 2:1

Голы: Ляказетт 24, 82 – Лала 15 (п)

Лион: Перри – Мейтленд-Найлз, Ниакате, Мата, Кумбеди – Толиссо, Тессман (Матич, 70) – Микаутадзе, Альмада, Шерки (Нуама, 90) – Ляказетт (Фофана, 83)

Брест: Бизот – Айдара, ле Кардинал, Шардонне, Лала – Сима, Маньетти (Думбия, 90), Ле-Мелу, Лаже (Мартен, 90) – Камара – Ажорк

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Ренн 0:4

Голы: Фофана 28, Сиссе 56, Ассиньон 69, Калимуэндо 87

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Тулуза 0:4

Голы: Магри 51, Сьерро 57, Крессвелл 71, Эджума 90+4

Осер, Аббе Дешам

Осер – Страсбур 0:1

Гол: Эмега 47

Удаление: Силла 90+6 (гости)