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Удаление по пустяку. Фонсека рискует получить семь месяцев бана

Франция

Ситуация смешная, но результат

Удаление по пустяку. Фонсека рискует получить семь месяцев бана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Лиона" Паулу Фонсека рискует получить семь месяцев бана

На последних минутах матча против "Бреста" возник спорный эпизод и подозрение на пенальти в ворота "Лиона". Арбитр подходил к монитору.

Паулу Фонсека в этот момент начал активно жестикулировать и кричать. Судья дал ему вторую жёлтую карточку.

Просмотрев VAR, судья подошёл к португальскому тренеру и показал ему красную карточку. Фонсека начал возмущаться и подошёл вплотную к судье. Пришлось вмешаться игрокам, чтобы оттолкнуть тренера.

Судья вернулся на поле и показал, что пенальти не назначит, поскольку у футболистов "Бреста" было положение вне игры.

Паулу Фонсеке грозит 7 месяцев бана.

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"Лион" в матче против "Бреста" пропустил на 15-й минуте после реализованного Лаллой пенальти. Но отыгрались благодаря дублю Ляказетта и ассистам Шерки.

"Лион" в турнирной таблице занимает 6-е место

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Источник:
Get Football News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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