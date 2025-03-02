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Лига 1. Марсель – Нант 2:0. Дожали в последние 20 минут
Гуири и Гринвуд вытащили концовку
Фото: Olympique de Marseille, Х
Лига 1. 24-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Нант 2:0
Голы: Гуири 73, Гринвуд 77
После провала в "Осере" (3:0) многие ждали реакции от команды Роберто Де Дзерби. Но громко ответить на критику не удалось. Что неудивительно, ведь "Марсель" снова ждал плотно припаркованный автобус, с вскрытием которых у "Олимпика" стабильные проблемы весь сезон.
Антуан Комбуаре довольно солидно сдерживал хозяев "Велодрома" больше часа. И неплохо подлавливал соперника в транзите: в первом тайме Лепенан имел отличный шанс в контратаке, во втором – возможно лучший шанс на обе команды имел Леруа. Хозяева за все это время ответили только шансом Гуири, созданным после роскошной передачи Гринвуда из глубины.
В итоге именно Мейсон и стал главным героем встречи, затащив концовку. За ним всю игру бегал 37-летний Паллуа в качестве страховки к уже имеющемуся оппоненту. А помог ему его новый партнер Амин Гуири, с которым у них быстро наигралась связка. И который служит еще одним инструментом против автобусов с его постоянным опусканиями и дрифтованием в каналы.
В итоге Мейсон еще одной передачей из глубины в духе Месси запустил вперед Ронжье, и транзитом через него мяч пришел к Гуири. А буквально через пару минут Гринвуд ушел от опеки Паллуа, обыграл другого защитника, и снова Паллуа, который успел вернуться. И зарядил в угол. 2:0.
Иронично, что оба мяча снова пришли с быстрых транзитов. "Нант" только было собрался подлавливать соперников на встречных курсах. Вышли Мохамед и Элиа под навесболл. Интересно, удалось бы в итоге "Марселю" распаковать именно закрытый низкий блок.
Марсель: Рульи – Кондогбиа, Балерди, Мурильо (Лирола, 24, Луис Фелипе, 78) – Мерлен (Дедич, 59), Хейбьерг, Беннасер (Ронжье, 58), Энрике – Рабьо, Гринвуд (Надир, 78) – Гуири
Нант: Лопеш – Леруа, Паллуа, Кастеллетто, Коко (Томас, 79) – Саймон (Элиа, 70), Коклен (Аду, 46), Чиривелья (Гирасси, 79), Лепенан – Аблин (Мохамед, 70)
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