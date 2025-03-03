Франция
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Марсель доволен работой Де Дзерби и хочет его оставить на долгий срок
Уступает во Франции только ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский "Марсель" доволен работой главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Провансальцы хотят сотрудничать с итальянским наставником в долгосрочной перспективе.
Текущий контракт Де Дзерби рассчитан до лета 2027 г. Он возглавил команду в начале текущего сезона.
"Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Провансальцы уступают первому ПСЖ 13 очками, но опережают третью "Ниццу" на три зачетных пункта.
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