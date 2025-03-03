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Марсель доволен работой Де Дзерби и хочет его оставить на долгий срок

Франция

Уступает во Франции только ПСЖ

Марсель доволен работой Де Дзерби и хочет его оставить на долгий срок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" доволен работой главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Провансальцы хотят сотрудничать с итальянским наставником в долгосрочной перспективе.

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Текущий контракт Де Дзерби рассчитан до лета 2027 г. Он возглавил команду в начале текущего сезона.

"Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Провансальцы уступают первому ПСЖ 13 очками, но опережают третью "Ниццу" на три зачетных пункта.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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