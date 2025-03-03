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ПСЖ может сделать крупное предложение за звезду Барселоны
Готовы действовать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Пари Сен-Жермен" внимательно следит за ситуацией Гави в "Барселоне" и готов сделать щедрое предложение этим летом, если молодой полузащитник потеряет свое место в команде.
По последним сообщениям, французский клуб планирует предложить 80 миллионов евро за испанца, воспользовавшись возможным снижением его роли в команде после прихода Ханси Флика.
Приход Флика вызвал вопросы относительно будущего нескольких игроков, в том числе и Гави. Полузащитник, который является одним из самых перспективных воспитанников "Барселоны", был важной фигурой в составе команды. Однако, если новая тактическая схема Флика не будет соответствовать характеристикам Гави или он не сможет закрепиться в основе, "ПСЖ" может воспользоваться ситуацией, чтобы осуществить трансфер.
Добавим, что в этом сезоне 20-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 24 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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