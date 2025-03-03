Звезда Лилля отказался продлевать контракт и покинет клуб летом

Французский "Лилль" пытался продлить контракт с нападающим Джонатаном Дэвидом, однако получил отказ. Об этом сообщает Николо Скира.

Форвард отклонил заявку своего клуба. Он хочет покинуть “Лилль” после завершения текущего сезона в статусе свободного агента.

Дэвид выступает в составе французского клуба с августа 2020 года. Тогда он перешел за 27 миллионов евро из бельгийского "Гента".

В текущем сезоне на его счету 30 результативных действий (21+9) в 37 матчах. В частности, шесть голов он забил в Лиге чемпионов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 45 млн евро. Он является самым дорогим футболистом Лилля.