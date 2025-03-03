Главный тренер Лиона узнает свое наказание в среду

Один из самых обсуждаемых эпизодов в Лиге 1 за последние дни произошел на последних минутах матча "Лиона" против "Бреста".

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека разразился яростью после того, как арбитр Бенуа Мийо решил пересмотреть эпизод с помощью VAR. В момент неконтролируемого гнева португалец пошел на контакт с судьей, буквально прижав свой лоб к его лбу и продолжая кричать.

В условиях напряженной ситуации вокруг арбитража во Франции – на прошлой неделе президент "Марселя" Пабло Лонгория получил 15 матчей дисквалификации за свои громкие высказывания в адрес арбитров после матча с "Осером", Фонсеке грозит длительная дисквалификация.

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Ожидается, что дисциплинарный комитет французского футбола применит суровое наказание к Фонсеке, а его отстранение может продлиться несколько месяцев. Решение о санкциях против 51-летнего специалиста будет принято в среду.