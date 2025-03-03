Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зимний новичок Марселя рассказывает о том, что от него хочет Роберто Де Дзерби
Новая роль
Фото - Olympique de Marseille
Забив важный гол в матче против "Нанта, нападающий "Марселя" Амин Гуири является одной из главных сенсаций зимнего трансферного окна. Его использование на позиции форварда пока что является удачным решением от Роберто Де Дзерби.
"Он действительно хочет, чтобы я играл на этой позиции. Я играл справа, слева и под нападающим, но он хочет видеть меня именно как "девятку", не заставляя менять привычку опускаться в глубину. Но если я нападающий, то должен забивать голы.
Он хочет, чтобы я прогрессировал и стал одним из лучших нападающих Европы. Я очень доволен и хочу продолжать развиваться. Я знал, что здесь буду иметь много моментов и смогу полностью раскрыть свой потенциал, ведь эта команда играет в открытый футбол", - сказал Гуири.
Добавим, что 25-летний алжирец уже успел забить 3 гола и отдать 3 ассиста в 5 матчах за "Марсель" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
- Трубин против Барсы, Ливерпуль в Париже и УПЛ среди недели. Расписание футбола на 3 – 9 марта
- Действительно ли скандальный пенальти? Судейский эксперт отреагировал на критику в адрес Анастасии Романюк
- Харатин - о перепалке с Поздеевым: Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили