Зимний новичок Марселя рассказывает о том, что от него хочет Роберто Де Дзерби

Забив важный гол в матче против "Нанта, нападающий "Марселя" Амин Гуири является одной из главных сенсаций зимнего трансферного окна. Его использование на позиции форварда пока что является удачным решением от Роберто Де Дзерби.

"Он действительно хочет, чтобы я играл на этой позиции. Я играл справа, слева и под нападающим, но он хочет видеть меня именно как "девятку", не заставляя менять привычку опускаться в глубину. Но если я нападающий, то должен забивать голы.

Он хочет, чтобы я прогрессировал и стал одним из лучших нападающих Европы. Я очень доволен и хочу продолжать развиваться. Я знал, что здесь буду иметь много моментов и смогу полностью раскрыть свой потенциал, ведь эта команда играет в открытый футбол", - сказал Гуири.