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Капитан ПСЖ вошел в историю клуба после матча против Лилля

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Капитан ПСЖ вошел в историю клуба после матча против Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос забил свой первый гол в сезоне 2024/25 в матче против "Лилля" (4:1). Благодаря этому он стал первым игроком в истории клуба, который забивал в 10 разных сезонах Лиги 1, превзойдя достижение Мустафы Далеба (9 сезонов).

С момента перехода в "ПСЖ" в 2013 году бразилец лишь дважды завершал сезон в чемпионате без голов - в 2017/18 и 2013/14 годах. До этого он не отличался забитыми мячами ни в "Роме", ни в "Коринтиансе", выступая по одному сезону за каждый клуб.

Добавим, что после 24 сыгранных матчей "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 62 очками.

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Источник:
OptaJean
Опубликовал: Алексей Полищук
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