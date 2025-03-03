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Капитан ПСЖ вошел в историю клуба после матча против Лилля
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос забил свой первый гол в сезоне 2024/25 в матче против "Лилля" (4:1). Благодаря этому он стал первым игроком в истории клуба, который забивал в 10 разных сезонах Лиги 1, превзойдя достижение Мустафы Далеба (9 сезонов).
10 - Marquinhos est le 1er joueur à marquer pour le Paris SG lors de 10 saisons différentes en Ligue 1 (9 pour Safet Susic et Mustapha Dahleb). Marquis. pic.twitter.com/Vvjcij547Q— OptaJean (@OptaJean) March 1, 2025
С момента перехода в "ПСЖ" в 2013 году бразилец лишь дважды завершал сезон в чемпионате без голов - в 2017/18 и 2013/14 годах. До этого он не отличался забитыми мячами ни в "Роме", ни в "Коринтиансе", выступая по одному сезону за каждый клуб.
Добавим, что после 24 сыгранных матчей "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 62 очками.
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