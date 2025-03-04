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ПСЖ готовит предложение по трансферу защитника Реала
Испанец начал привлекать внимание топовых клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" настроен усилить свою оборону и обратил внимание на Рауля Асенсио, за которого готовит предложение в 50 миллионов евро. Молодой центрбек "Реала" заинтересовал парижский клуб, который хочет укрепить свою защиту и инвестировать в перспективного игрока на будущее в ближайшее трансферное окно.
В свои 22 года Асенсио стал одним из открытий сезона в команде Карло Анчелотти. Его повышение в первую команду произошло во многом из-за кадровых потерь в обороне "сливочных", но его игра позволила ему закрепиться в ротации. Умение действовать как в центре защиты, так и на правом фланге обороны стало ключевым фактором его становления в команде.
"Пари Сен-Жермен" готов активировать его клаусулу. Для французов подписание Асенсио стало бы инвестицией в будущее, поскольку клуб стремится омолодить состав и обеспечить себя перспективными талантами.
Добавим, что в этом сезоне 22-летний защитник провел 25 матчей за "Реал" во всех турнирах и отдал 2 ассиста.
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