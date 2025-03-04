Монако объявили о продлении контракта со своим атакующим полузащитником

"Монако" объявили о продлении контракта с Такуми Минамино еще на один сезон. Японский атакующий полузащитник теперь связан с клубом до июня 2027 года.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Takumi Minamino pour une saison supplémentaire ????



Le milieu de terrain offensif japonais est désormais lié au Club jusqu’en juin 2027 ????#Minamino2027 — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) March 4, 2025

Присоединившись к команде летом 2022 года из "Ливерпуля", Такуми Минамино провел 89 матчей в составе "Монако", забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.

После первого сезона, в котором он адаптировался к новому чемпионату, японец провел очень успешный второй сезон 2023/24. Он помог команде занять второе место в Лиге 1, что гарантировало "Монако" место в Лиге чемпионов.