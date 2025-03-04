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Монако объявили о продлении контракта со своим атакующим полузащитником

Франция

Официальное объявление

Монако объявили о продлении контракта со своим атакующим полузащитником

Фото - www.asmonaco.com

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"Монако" объявили о продлении контракта с Такуми Минамино еще на один сезон. Японский атакующий полузащитник теперь связан с клубом до июня 2027 года.

Присоединившись к команде летом 2022 года из "Ливерпуля", Такуми Минамино провел 89 матчей в составе "Монако", забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.

После первого сезона, в котором он адаптировался к новому чемпионату, японец провел очень успешный второй сезон 2023/24. Он помог команде занять второе место в Лиге 1, что гарантировало "Монако" место в Лиге чемпионов.

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Монако Такуми Минамино
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Источник:
AS Monaco
Опубликовал: Алексей Полищук
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