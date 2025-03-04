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Монако объявили о продлении контракта со своим атакующим полузащитником
Официальное объявление
Фото - www.asmonaco.com
"Монако" объявили о продлении контракта с Такуми Минамино еще на один сезон. Японский атакующий полузащитник теперь связан с клубом до июня 2027 года.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Takumi Minamino pour une saison supplémentaire ????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) March 4, 2025
Le milieu de terrain offensif japonais est désormais lié au Club jusqu’en juin 2027 ????#Minamino2027
Присоединившись к команде летом 2022 года из "Ливерпуля", Такуми Минамино провел 89 матчей в составе "Монако", забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.
После первого сезона, в котором он адаптировался к новому чемпионату, японец провел очень успешный второй сезон 2023/24. Он помог команде занять второе место в Лиге 1, что гарантировало "Монако" место в Лиге чемпионов.
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