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Canal+ не хочет сотрудничали с Лигой 1
LFP открыт к возвращению Canal+, но вещатель пока что не заинтересован в этом
Фото: Getty Images
Права на трансляцию французской Лиги 1 (2024-29 гг.) стали причиной серьезного конфликта между стриминговой платформой DAZN и Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP).
На фоне этого появились слухи о возможном возвращении Canal+, исторического вещателя Лиги 1. Президент LFP Венсан Лабрюн в интервью L'Équipe заявил, что они готовы сотрудничать с Canal+, если они захотят транслировать Лигу 1 по ее справедливой стоимости.
Однако, пока Canal+ не проявляет заинтересованности. Президент вещателя Максим Саада в интервью Le Figaro заявил, что эти условия им совершенно не подходят.
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