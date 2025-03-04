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Защитник Байера больше не заинтересован в переходе в Баварию. Футболист выбирает Барселону
Будущее Джонатана Та пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Байера" Джонатан Та не смог договориться с клубом о продлении контракта и, вероятно, покинет команду летом.
Ранее главными претендентами на 29-летнего защитника была мюнхенская "Бавария" и "Барселона". Однако, по информации Süddeutsche Zeitung, Та больше не заинтересован в переходе в немецкий клуб. Теперь наиболее вероятным вариантом для Джонатана является переход в "Барселону".
Та выступает за "Байер" с 2015 года. Он является капитаном команды, за которую в этом сезоне провел 36 матчей и забил 2 гола.
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