Защитник Байера больше не заинтересован в переходе в Баварию. Футболист выбирает Барселону

Центральный защитник "Байера" Джонатан Та не смог договориться с клубом о продлении контракта и, вероятно, покинет команду летом.

Ранее главными претендентами на 29-летнего защитника была мюнхенская "Бавария" и "Барселона". Однако, по информации Süddeutsche Zeitung, Та больше не заинтересован в переходе в немецкий клуб. Теперь наиболее вероятным вариантом для Джонатана является переход в "Барселону".

Та выступает за "Байер" с 2015 года. Он является капитаном команды, за которую в этом сезоне провел 36 матчей и забил 2 гола.