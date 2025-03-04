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Защитник Байера больше не заинтересован в переходе в Баварию. Футболист выбирает Барселону

Франция

Будущее Джонатана Та пока неизвестно

Защитник Байера больше не заинтересован в переходе в Баварию. Футболист выбирает Барселону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Байера" Джонатан Та не смог договориться с клубом о продлении контракта и, вероятно, покинет команду летом.

Ранее главными претендентами на 29-летнего защитника была мюнхенская "Бавария" и "Барселона". Однако, по информации Süddeutsche Zeitung, Та больше не заинтересован в переходе в немецкий клуб. Теперь наиболее вероятным вариантом для Джонатана является переход в "Барселону".

Та выступает за "Байер" с 2015 года. Он является капитаном команды, за которую в этом сезоне провел 36 матчей и забил 2 гола.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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1 голосов
Источник:
Süddeutsche Zeitung
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
04.03.2025 в 20:47
ТА вже майже є, потрібно ще ПУ знайти. Хоча знаючи, як сепарські барсодрочери люблять пуйла, то Пу вже в них давно є
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0
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
04.03.2025 в 20:47
ТА вже майже є, потрібно ще ПУ знайти. Хоча знаючи, як сепарські барсодрочери люблять пуйла, то Пу вже в них давно є
Ответить
0
0

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