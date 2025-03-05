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Владелец Бордо подтвердил переговоры с Оливером Каном

Франция

Но о полной продаже речь не идет

Владелец Бордо подтвердил переговоры с Оливером Каном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бордо", вероятно, является единственной командой Национальной лиги 2 (4-й французский дивизион), которая так часто появляется в прессе. После административного понижения до этого уровня прошлым летом клуб, которым руководит Жерар Лопес, пытается восстановиться, и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

В последние недели ходят слухи о возможном выкупе клуба Оливером Каном. Лопес подтвердил эти переговоры, однако отрицал какое-либо конкретное предложение от бывшего вратаря.

"Я встречался с Каном в Лондоне. Я рассказал ему о нашем проекте, сказал, что для меня важным моментом в потенциальном предложении является учет тех, кто сейчас здесь, чтобы они могли продолжать строить проект.

Но он не сделал четкого предложения. И судебные администраторы направили ему письмо с просьбой предоставить детали относительно его финансовых возможностей, но ответа до сих пор не было", - сказал Лопес.

Несмотря на это, Лопес исключил полную продажу клуба.

"Полная продажа? Нет, и не из-за моего эго, а потому что я хочу добиться успеха. Люди не понимают, что чем больше меня атакуют, критикуют, тем больше это мотивирует меня продолжать", - сказал Лопес.

Напомним, что в августе прошлого года Федерация футбола Франции приняла решение понизить "Бордо" до четвертого дивизиона из-за финансовых проблем.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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