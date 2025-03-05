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Нападающий Айнтрахта мечтает о вызове в сборную Франции

Франция

Но решает тренер

Нападающий Айнтрахта мечтает о вызове в сборную Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уго Экитике стремительно обрел репутацию одного из самых перспективных молодых нападающих Европы после перехода в "Айнтрахт" из ПСЖ во время зимнего трансферного окна 2024 года.

Главная цель Экитике - игра за национальную сборную. В интервью L'Équipe его спросили, сделал ли он достаточно для вызова в команду Дидье Дешама.

"Решает тренер. Я всегда сосредотачиваюсь на том, как сделать больше, чтобы однажды туда попасть.

Мы, возможно, лучшая футбольная нация в мире, места в сборной стоят дорого, их надо заслужить. Для меня это Священный Грааль. Сборная Франции означает все", - говорит Экитике.

Когда его спросили, нужно ли ему сменить клуб, чтобы привлечь внимание Дидье Дешама, он ответил следующее.

"Рандаль Коло Муани играл за сборную Франции, когда выступал во Франкфурте. Он это сделал, почему я не могу?", - ответил Экитике.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего француза 18 голов и 6 ассистов в 34 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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