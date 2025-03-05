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Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром

Франция

Также Фонсека не сможет находиться в раздевалке команды до 15 сентября

Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Лиона" Паулу Фонсека получил строгую дисквалификацию на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча против "Бреста".

На последних минутах этого поединка возник спорный эпизод. Арбитр пошел к монитору. Фонсека в этот момент начал активно жестикулировать и кричать. Судья дал ему вторую желтую карточку, а уже после просмотра ВАР, показал специалисту красную. Паулу начал возмущаться и подошел вплотную к арбитру.

Этот поступок был расценен как агрессивный жест, и судья позже заявил, что почувствовал в этот момент страх.

Фонсека извинился за свой поступок, но дисциплинарный комитет Французской футбольной лиги (LFP) принял решение о его дисквалификации до 30 ноября.

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Кроме того, Паулу не сможет находиться в раздевалке команды до 15 сентября.

Пока неизвестно, останется ли "Лион" с Фонсекой или разорвет с ним контракт.

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Лион Паулу Фонсека
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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