Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром
Также Фонсека не сможет находиться в раздевалке команды до 15 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Лиона" Паулу Фонсека получил строгую дисквалификацию на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча против "Бреста".
На последних минутах этого поединка возник спорный эпизод. Арбитр пошел к монитору. Фонсека в этот момент начал активно жестикулировать и кричать. Судья дал ему вторую желтую карточку, а уже после просмотра ВАР, показал специалисту красную. Паулу начал возмущаться и подошел вплотную к арбитру.
Этот поступок был расценен как агрессивный жест, и судья позже заявил, что почувствовал в этот момент страх.
Фонсека извинился за свой поступок, но дисциплинарный комитет Французской футбольной лиги (LFP) принял решение о его дисквалификации до 30 ноября.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме того, Паулу не сможет находиться в раздевалке команды до 15 сентября.
Пока неизвестно, останется ли "Лион" с Фонсекой или разорвет с ним контракт.
Популярное сейчас
- Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа
- ПСЖ – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2025
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- ПСЖ может сделать крупное предложение за звезду Барселоны
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО