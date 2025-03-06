"Решение продиктовано токсичным контекстом вокруг судейства". Лион отреагировал на девятимесячный бан Фонсеки

Французский "Лион" отреагировал на девятимесячную дисквалификацию главного тренера команды Паулу Фонсеки.

"Клуб не может не отметить чрезвычайную строгость, беспрецедентный характер и необычную скорость санкции дисциплинарной комиссии (LFP) в отношении Паулу Фонсеки. В свете наказания, которое, кажется, продиктовано токсичным контекстом, окружающим судейство во Франции, "Лион" заявляет, что изучит все возможные варианты правовой защиты. Более чем когда-либо, клуб является единым и сосредоточенным на своих спортивных целях", — говорится в заявлении "Лиона".