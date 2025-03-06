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"Решение продиктовано токсичным контекстом вокруг судейства". Лион отреагировал на девятимесячный бан Фонсеки
Официальное заявление от клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Лион" отреагировал на девятимесячную дисквалификацию главного тренера команды Паулу Фонсеки.
"Клуб не может не отметить чрезвычайную строгость, беспрецедентный характер и необычную скорость санкции дисциплинарной комиссии (LFP) в отношении Паулу Фонсеки. В свете наказания, которое, кажется, продиктовано токсичным контекстом, окружающим судейство во Франции, "Лион" заявляет, что изучит все возможные варианты правовой защиты. Более чем когда-либо, клуб является единым и сосредоточенным на своих спортивных целях", — говорится в заявлении "Лиона".
L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca.— Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2025
???? Lire le communiqué du club ⤵
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Напомним, что в среду 5-го марта Паулу Фонсека получил дисквалификацию на девять месяцев за стычку с рефери Бенуа Мийо в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Бреста" (2:1).
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