  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Решение продиктовано токсичным контекстом вокруг судейства". Лион отреагировал на девятимесячный бан Фонсеки
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Решение продиктовано токсичным контекстом вокруг судейства". Лион отреагировал на девятимесячный бан Фонсеки

Франция

Официальное заявление от клуба

"Решение продиктовано токсичным контекстом вокруг судейства". Лион отреагировал на девятимесячный бан Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Лион" отреагировал на девятимесячную дисквалификацию главного тренера команды Паулу Фонсеки.

"Клуб не может не отметить чрезвычайную строгость, беспрецедентный характер и необычную скорость санкции дисциплинарной комиссии (LFP) в отношении Паулу Фонсеки. В свете наказания, которое, кажется, продиктовано токсичным контекстом, окружающим судейство во Франции, "Лион" заявляет, что изучит все возможные варианты правовой защиты. Более чем когда-либо, клуб является единым и сосредоточенным на своих спортивных целях", — говорится в заявлении "Лиона".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в среду 5-го марта Паулу Фонсека получил дисквалификацию на девять месяцев за стычку с рефери Бенуа Мийо в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Бреста" (2:1).

По теме
yellow-arrow
Бывший защитник ПСЖ предостерег французскую команду относительно поездки на Энфилд
yellow-arrow
Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром
yellow-arrow
Нападающий Айнтрахта мечтает о вызове в сборную Франции
Лион Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Olympique Lyonnais
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости