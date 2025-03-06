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Несколько топ-клубов Европы интересуются хавбеком Монако

Франция

Ламин Камара летом может сменить команду

Несколько топ-клубов Европы интересуются хавбеком Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монако" может покинуть сенегальский полузащитник Ламин Камара.

По информации Caught Offside, 21-летний игрок попал в поле зрения "Барселоны". Однако, испанцы не являются единственными претендентами на Камара. К нему также проявляют интерес "Реал Мадрид" и несколько клубов из английской Премьер-лиги, в частности "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси".

Ламин в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Екатерина Власова
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