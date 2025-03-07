  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель официально продлил контракт со своим основным центрбеком
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель официально продлил контракт со своим основным центрбеком

Франция

Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года

Марсель официально продлил контракт со своим основным центрбеком

Фото - Olympique de Marseille

Новина українською

"Марсель" официально продлил контракт со своим основным центральным защитником.

На сайте "провансальцев" сообщается о том, что Амир Мурильо продлил контракт с клубом до лета 2028 года.

29-летний панамский защитник присоединился к "Марселю" в конце августа 2023 года. В этом сезоне он стал одним из ключевых футболистов в составе команды Роберто Де Дзерби. В общей сложности на его счету 50 игр за французскую команду, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 4 ассиста. В последнем матче он получил травму подколенного сухожилия.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Амир Мурильо провел 25 матчей за "Марсель" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Английская футбольная ассоциация обратила внимание на впечатляющего форварда Монако
yellow-arrow
ПСЖ готовит большое предложение за одного из лучших форвардов Европы
yellow-arrow
Арендованный нападающий Ювентуса высказался о своем будущем
Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Olympique de Marseille
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости