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Марсель официально продлил контракт со своим основным центрбеком
Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года
Фото - Olympique de Marseille
"Марсель" официально продлил контракт со своим основным центральным защитником.
На сайте "провансальцев" сообщается о том, что Амир Мурильо продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
29-летний панамский защитник присоединился к "Марселю" в конце августа 2023 года. В этом сезоне он стал одним из ключевых футболистов в составе команды Роберто Де Дзерби. В общей сложности на его счету 50 игр за французскую команду, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 4 ассиста. В последнем матче он получил травму подколенного сухожилия.
???????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2025
Notre latéral droit prolonge l’aventure olympienne jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️???? pic.twitter.com/otxrygio1c
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В текущем сезоне Амир Мурильо провел 25 матчей за "Марсель" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
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