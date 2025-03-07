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ПСЖ готовит большое предложение за одного из лучших форвардов Европы
Нападающий может переехать во Францию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, парижане уже определились со своим главным приоритетом для усиления атаки в следующем сезоне - Виктор Дёкереш. Шведский нападающий "Спортинга" привлек внимание руководства клуба, которое ищет нового лидера в нападении и готово пойти на значительные финансовые затраты ради его трансфера.
С момента своего прихода в "Спортинг" Дёкереш демонстрирует исключительное голевое чутье и физическую мощь, что делает его чрезвычайно разноплановым нападающим. Его мощность, мобильность и хладнокровие в завершающей фазе атак вызвали интерес у многих европейских клубов, но "ПСЖ" намерен опередить конкурентов. Для этого французский гранд готовит предложение в 90 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего шведа 37 голов и 9 ассистов в 39 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.
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