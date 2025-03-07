Фонсека - о своей дисквалификации: Я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию

Тренер "Лиона" Паулу Фонсека высказался о дисквалификации на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча против "Бреста".

"Я чувствую большую несправедливость в отношении решения, которое было принято. Я хочу сказать, что я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на эту длительную дисквалификацию. Мы должны найти решение вместе и организовать команду наилучшим образом для подготовки к матчам", - сказал Фонсека.