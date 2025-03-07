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Фонсека - о своей дисквалификации: Я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию
Специалист считает, что это несправедливо
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Лиона" Паулу Фонсека высказался о
"Я чувствую большую несправедливость в отношении решения, которое было принято. Я хочу сказать, что я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию.
Да, я готов продолжать работать, несмотря на эту длительную дисквалификацию. Мы должны найти решение вместе и организовать команду наилучшим образом для подготовки к матчам", - сказал Фонсека.
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