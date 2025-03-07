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Фонсека - о своей дисквалификации: Я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию

Франция

Специалист считает, что это несправедливо

Фонсека - о своей дисквалификации: Я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Лиона" Паулу Фонсека высказался о дисквалификации на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча против "Бреста".

"Я чувствую большую несправедливость в отношении решения, которое было принято. Я хочу сказать, что я никогда не касался арбитра и никогда не намеревался проявлять физическую агрессию.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на эту длительную дисквалификацию. Мы должны найти решение вместе и организовать команду наилучшим образом для подготовки к матчам", - сказал Фонсека.

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Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Екатерина Власова
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