Лига 1. 25-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – ПСЖ 1:4

Голы: Брассье 53 – Барколя 27, Рамуш 50, Дембеле 90+1, 90+4

В перерыве между матчами с "Ливерпулем" парижан ждал выезд на "Роазон Парк", где местный "Ренн" набрал солидный ход в последние недели. После назначения Хабиба Бейе "красно-черные" выиграли 4 из 5 матчей. Но испытания столичным гегемоном хозяева не выдержали.

Луис Энрике перед выездом на "Энфилд" ожидаемо ротировал и сделал 8 изменений в стартовом составе. Свои месте уберегли только Пачо, Невеш и Барколя. Плюс даже таким ростером ПСЖ заметно сбавил обороты. Разыгрывали медленнее обычного и прессинговали с меньшей энергией. Тем забавнее, что разбили "Ренн" при этом в редких транзитных эпизодах.

Кроме всего игрового великолепия парижан нужно говорить и об их сильной физподготовке, особенно контрастного на фоне "красно-черных". Даже в эконом-режиме и при насыщенно календаре ПСЖ улетал. Так Барколя до перерыва положил начало разгрому, с передачи Дуэ убежав на Самба и пробив киперу сборной Франции между ног.

Еще одна важная деталь современного ПСЖ, и это чистая заслуга Энрике, – демонстративный альтруизм. Так после перерыва Барколя и не думал о дубле, выкатив Рамушу на ворота под удар с нескольких метров. Уже в самой концовке в той же манере Хакими выкатил на пустые Дембеле. А через пару минут Усман уже сам положит роскошный гол, вальяжно на противоходе подловив Самба. И тем самым впервые в карьере пробив показатель в 20 голов в чемпионате за сезон.

"Ренн" хватило на гол в дебюте второй половины. С углового, что не может не раздражать тренерских штаб гостей, для которых это уже 5-й такой пропущенный в кампании. То есть более 20% прилетают отсюда. Плюс "красно-черные" долго держали счет скользким, хотя откровенно говоря, ни в один момент игры не казалось, что им удастся вернуться. Ведь этот Париж абсолютно недосягаем. Как минимум на внутренней арене. Посмотрим, удастся ли им наконец проявить себя в Европе.

Ренн: Самба – Брассье, Руо, Жаке – Трюффер, Коне (Матусива, 72), Джеймс (Фофана, 72), Ассиньон – Калимуэндо, Блас (Аль-Таамари, 83) – Мейте (Кього, 81)

ПСЖ: Сафонов – Эрнандес (Мендеш, 64), Пачо, Бералдо, Заир-Эмери – Меюлю, Невеш (Кварацхелия, 65), Дуэ – Барколя (Хакими, 74), Рамуш (Дембеле, 64), Ли Кан Ин (Витинья, 64)