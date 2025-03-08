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Лига 1. Марсель – Ланс 0:1. Вырвали победу на последних минутах

Франция
Обновлено

Неожиданная и драматическая концовка на "Велодроме"

Лига 1. Марсель – Ланс 0:1. Вырвали победу на последних минутах

Фото - RC Lens

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

В первые 20 минут "Марсель" контролировал ход событий в этом матче. Как и стоило ожидать, хозяева серьезно взялись за владение мячом, играя первым номером, а футболисты "Ланса", кажется, были совсем не против этого.

"Провансальцы" превосходили своего соперника по большинству статистических показателей, да и по игре все выглядело так, что они обязательно добьются своего, но их атаки были преимущественно без обострений. Лишь на 21-й минуте встречи возник первый по-настоящему опасный момент у ворот "кроваво-золотых". Амин Гуири нанес мощный удар, однако Мэтью Райан, дотянувшись кончиками пальцев до мяча, направил его в перекладину, от которой круглый отлетел обратно в поле. Гости попытались создать быструю контратаку, впрочем дело до удара по воротам их соперника не дошло.

Подопечные Роберто Де Дзерби продолжали активно давить на ворота "Ланса" в конце первой половины матча, однако опытный австралийский голкипер сегодня был на высоте, спасая свою команду в самые ответственные моменты.

На старте второго тайма в составе "Марселя" состоялась двойная замена, которая должна была бы улучшить игру команды в последней трети поля, но слаженные действия в обороне "Ланса" превратили их штрафную площадку в неприступную крепость.

Что интересно, оборона хозяев иногда давала сбой. Например, на 58-й минуте "Ланс" мог выходить вперед. Уэсли Саид обокрал Валентина Ронжье, однако ему не удалось обыграть Херонимо Рулли, покатив мяч низом. В ответ на это "бело-голубые" не смогли создать практически ничего до 80-й минуты поединка. На двоих команды нанесли только по одному удару в сторону ворот. Под занавес матча "провансальцы" включились, но уже было поздно. В конце концов, ничья была бы неплохим результатом, если бы не стремительный контрвыпад футболистов "Ланса" в компенсированное арбитром время. Дейвер Мачадо, откликнувшись на заброс в сторону ворот "Марселя", подхватил мяч и отдал его на Нила Эль Айнауи, который смог точно направить его в сетку. Неожиданная и драматическая концовка на "Велодроме", которую невозможно было предсказать.

Это был блестящий матч в исполнении Мэтью Райана. Стоит также отметить надежную игру "Ланса" в обороне в целом. Хоть "Марсель", как говорят, полностью заслужил победу, ее праздновали гости. Такой непредсказуемый футбол.

"Ланс" сумел прервать свою четырехматчевую серию из поражений в чемпионате Франции. Теперь в активе "кроваво-золотых" в турнирной таблице Лиги 1 уже 36 очков после 25 туров. На данный момент команда Уилла Стилла находится на восьмом месте. А "Марсель", проиграв в домашнем матче чемпионата впервые с ноября прошлого года, отстает от "ПСЖ" на 16 зачетных баллов. Однако, как минимум до завтрашнего дня, они будут оставаться на второй строчке.

Лига 1. 25-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Тома Леонар (Франция)

"Марсель" "Ланс" 0:1

Гол: Эль Айнауи (90+4)

"Марсель": Рулли — Кондогбия, Балерди, Ронжье — Мерлен (Роу, 70), Хёйбьерг, Беннасер (Мопе, 78), Дедич (Гринвуд, 46) — Рабьо, Надир (Луис Энрике, 46) — Гуири

"Ланс": Райан — Мачадо, Сарр, Джума Ба, Гради, Агилар — Диуф (Зарури, 66), Эль Айнауи, Менди (Оджедиран, 83), Сотока — Саид (Фофана, 66)

Предупреждения: Ронжье (53), Беннасер (77), Балерди (84) — Джума Ба (60)

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