Идут ва-банк. Энрике поделился планом на ответную игру ЛЧ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о своих планах на ответную игру на "Энфилде".

"Думаю, мы будем в лучшей форме из всех возможных. Нам нечего терять. У нас только одна цель, и это победа. За ней мы отправляемся.

В футболе возможны сюрпризы. Да, мы были огорчены после первой игры, но мы все проанализировали, а победа над "Ренном", тяжелым соперником, нас обнадеживает.

Повторюсь, нам нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее обычного", — цитирует слова Энрике Evening Standard.