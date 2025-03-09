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Идут ва-банк. Энрике поделился планом на ответную игру ЛЧ
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу английской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о своих планах на ответную игру на "Энфилде".
"Думаю, мы будем в лучшей форме из всех возможных. Нам нечего терять. У нас только одна цель, и это победа. За ней мы отправляемся.
В футболе возможны сюрпризы. Да, мы были огорчены после первой игры, но мы все проанализировали, а победа над "Ренном", тяжелым соперником, нас обнадеживает.
Повторюсь, нам нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее обычного", — цитирует слова Энрике Evening Standard.
Напомним, ответная игра пройдет 11 марта в 22:00.
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