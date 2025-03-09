Клуб Соболя сыграет в матче против Нанта в специальной форме

"Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь показал футболки на матч против "Нанта".

На них нет фамилии игроков, лишь надпись "WO=Man" и игровой номер.

???? #FCNRCSA | A l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, le Racing, comme tous les clubs de @Ligue1 arborera un flocage inédit et unique, symbole de notre engagement pour l’égalité et la parité.#EqualFootball pic.twitter.com/PPrl0d3uYt — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 9, 2025

Лига 1 и Лига 2 приурочили инициативу к Международному женскому дню в рамках борьбы лиги с сексизмом.

"Это послание звучит как сильное заявление. Подчёркивающее важность гендерного равенства не только на поле, но и на трибунах", — говорится в заявлении Лиги.

Также на экранах вокруг поля во время всех матчей будет отображаться надпись "WO=MAN", а на официальных футбольных мячах будет написан этот девиз.

Ce week-end, tous les matchs de Ligue 1 McDonald's se joueront avec un ballon unique floqué WO=MAN, symbole de notre engagement pour plus d’égalité dans le football ✊@decath_football #EqualFootball pic.twitter.com/UdN6YS0TGv — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 9, 2025

Напомним, что "Страсбур" сыграет с "Нантом" 9 марта в 18:15 по киевскому времени.