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Клуб Соболя сыграет в матче против Нанта в специальной форме

Франция

Инициатива французского футбола

Клуб Соболя сыграет в матче против Нанта в специальной форме

Фото - RCSA

Новина українською

"Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь показал футболки на матч против "Нанта".

На них нет фамилии игроков, лишь надпись "WO=Man" и игровой номер.

Лига 1 и Лига 2 приурочили инициативу к Международному женскому дню в рамках борьбы лиги с сексизмом.

"Это послание звучит как сильное заявление. Подчёркивающее важность гендерного равенства не только на поле, но и на трибунах", — говорится в заявлении Лиги.

Также на экранах вокруг поля во время всех матчей будет отображаться надпись "WO=MAN", а на официальных футбольных мячах будет написан этот девиз.

Напомним, что "Страсбур" сыграет с "Нантом" 9 марта в 18:15 по киевскому времени.

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Лига 1 Страсбур
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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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