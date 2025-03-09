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Страсбур объявил стартовый состав на матч против Нанта. Выйдет ли Соболь с первых минут?

Франция

Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени

Страсбур объявил стартовый состав на матч против Нанта. Выйдет ли Соболь с первых минут?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Страсбур" объявил стартовый состав на матч против "Нанта".

Украинский защитник Эдуард Соболь остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Эдуард Соболь выходил в семи матчах Лиги 1 с замены, отыграл 69 минут и получил 2 жёлтых карточки.

До матча "Страсбур" занимает 7-е место с 37-ю набранными баллами. "Нант" - 14-й с 24-ю очками.

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Ранее мы писали, что "Страсбур" против "Нанта" сыграет в специальной форме.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Нант Страсбур
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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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