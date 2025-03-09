Страсбур объявил стартовый состав на матч против Нанта. Выйдет ли Соболь с первых минут?

"Страсбур" объявил стартовый состав на матч против "Нанта".

Украинский защитник Эдуард Соболь остался на скамейке запасных.

???? #FCNRCSA | Le ???????? ???????????????????????????????????????????????????????? de cette 25e journée ! pic.twitter.com/tKba5xkr0g — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 9, 2025

В этом сезоне Эдуард Соболь выходил в семи матчах Лиги 1 с замены, отыграл 69 минут и получил 2 жёлтых карточки.

До матча "Страсбур" занимает 7-е место с 37-ю набранными баллами. "Нант" - 14-й с 24-ю очками.

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Ранее мы писали, что "Страсбур" против "Нанта" сыграет в специальной форме.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.