Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Страсбур бьется за еврокубки, Реймс продолжает заигрывать с вылетом
3-я победа Страсбура в 4 турах
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Х
Лига 1. 25-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Анже 2:0
Голы: Сима 19, Февр 60
Нант, Божуар
Нант – Страсбур 0:1
Гол: Лемарешаль 79
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Осер 0:2
Голы: Бейр 15, Траоре 24
Гавр, Стад Океан
Гавр – Сент-Этьен 1:1
Голы: Туре 45+1 – Стассен 10
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