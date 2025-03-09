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Лига 1. Страсбур бьется за еврокубки, Реймс продолжает заигрывать с вылетом

Франция

3-я победа Страсбура в 4 турах

Лига 1. Страсбур бьется за еврокубки, Реймс продолжает заигрывать с вылетом

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 25-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Анже 2:0

Голы: Сима 19, Февр 60

Нант, Божуар

Нант – Страсбур 0:1

Гол: Лемарешаль 79

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Осер 0:2

Голы: Бейр 15, Траоре 24

Гавр, Стад Океан

Гавр – Сент-Этьен 1:1

Голы: Туре 45+1 – Стассен 10

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