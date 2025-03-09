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Лига 1. Ницца - Лион 0:2. Справились и без Фонсеки

Франция

Борьба за еврокубки набирает обороты

Лига 1. Ницца - Лион 0:2. Справились и без Фонсеки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 25-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Ницца" "Лион" 0:2

Голы: Шерки (78), Нуама (83)

"Ницца": Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито (Буанани, 84) — Бар (Абди, 84), Сантамария, Будауи (Росарио, 77), Клосс — Шо (Диоп, 66), Лаборд (Бога, 77), Гессан

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мейтленд-Найлс, 46) — Тессманн, Матич (Шерки, 77) — Фофана (Нуама, 66), Толиссо, Альмада (Верету, 89) — Ляказетт (Микаутадзе, 77)

Предупреждения: Ндаишимийе (72) — Кумбеди (4), Толиссо (90+5)

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