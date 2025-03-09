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Некуда деваться. Фонсека на матче с Ниццей: своеобразная встреча с коллегой, просмотр игры в необычном месте
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Getty Images/Global Images Ukraine
В 25-м туре Лиги 1 "Ницца" принимала "Лион" (0:2). Напомним, главный тренер гостей Паулу Фонсека недавно получил дисквалификацию на 9 месяцев, поэтому не может быть с командой во время игр.
Перед поединком Паулу поздоровался с главным тренером "Ниццы" Франком Эсом. Интересно, что их встреча произошла на трибунах, ведь коуч соперника тоже дисквалифицирован.
???? ???? Drôle d'image à Nice :— RMC Sport (@RMCsport) March 9, 2025
Fonseca et Haise, tous les deux suspendus, se retrouvent en tribune et se font une accolade au moment de se croiser. pic.twitter.com/objaeeTodw
Сам матч Фонсека смотрел в автобусе "Лиона", сообщает RMC Sport, добавляя фото.
???????? Fonseca, tout seul dans le bus de l'OL. La scène est lunaire. pic.twitter.com/KZGvCsDf7t— RMC Sport (@RMCsport) March 9, 2025
Напомним, португальский специалист получил дисквалификацию аж на 9 месяцев за то, что прикоснулся к голове арбитра после удаления в одном из недавних поединков.
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