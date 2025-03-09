Некуда деваться. Фонсека на матче с Ниццей: своеобразная встреча с коллегой, просмотр игры в необычном месте

В 25-м туре Лиги 1 "Ницца" принимала "Лион" (0:2). Напомним, главный тренер гостей Паулу Фонсека недавно получил дисквалификацию на 9 месяцев, поэтому не может быть с командой во время игр.

Перед поединком Паулу поздоровался с главным тренером "Ниццы" Франком Эсом. Интересно, что их встреча произошла на трибунах, ведь коуч соперника тоже дисквалифицирован.

???? ???? Drôle d'image à Nice :

Fonseca et Haise, tous les deux suspendus, se retrouvent en tribune et se font une accolade au moment de se croiser. pic.twitter.com/objaeeTodw — RMC Sport (@RMCsport) March 9, 2025

Сам матч Фонсека смотрел в автобусе "Лиона", сообщает RMC Sport, добавляя фото.

???????? Fonseca, tout seul dans le bus de l'OL. La scène est lunaire. pic.twitter.com/KZGvCsDf7t — RMC Sport (@RMCsport) March 9, 2025

Напомним, португальский специалист получил дисквалификацию аж на 9 месяцев за то, что прикоснулся к голове арбитра после удаления в одном из недавних поединков.