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Некуда деваться. Фонсека на матче с Ниццей: своеобразная встреча с коллегой, просмотр игры в необычном месте

Франция

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Некуда деваться. Фонсека на матче с Ниццей: своеобразная встреча с коллегой, просмотр игры в необычном месте

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 25-м туре Лиги 1 "Ницца" принимала "Лион" (0:2). Напомним, главный тренер гостей Паулу Фонсека недавно получил дисквалификацию на 9 месяцев, поэтому не может быть с командой во время игр.

Перед поединком Паулу поздоровался с главным тренером "Ниццы" Франком Эсом. Интересно, что их встреча произошла на трибунах, ведь коуч соперника тоже дисквалифицирован.

Сам матч Фонсека смотрел в автобусе "Лиона", сообщает RMC Sport, добавляя фото.

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Напомним, португальский специалист получил дисквалификацию аж на 9 месяцев за то, что прикоснулся к голове арбитра после удаления в одном из недавних поединков.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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