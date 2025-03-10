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Прервалась победная серия орлят. Ницца - Лион 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция

Справились и без Фонсеки

Прервалась победная серия орлят. Ницца - Лион 0:2. Видео голов и обзор матча

sofoot.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лион" обыграл "Ниццу" в выездном поединке 25-го тура чемпионата Франции.

Победу гостям принесли голы Райана Шерки и Эрнеста Нуамы.

Таким образом, "Лион" прервал четырехматчевую беспроигрышную серию "Ниццы".

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Лига 1. 25-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

"Ницца" - "Лион" 0:2

Голы: Шерки (78), Нуама (83)

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