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Прервалась победная серия орлят. Ницца - Лион 0:2. Видео голов и обзор матча
Справились и без Фонсеки
sofoot.com
"Лион" обыграл "Ниццу" в выездном поединке 25-го тура чемпионата Франции.
Победу гостям принесли голы Райана Шерки и Эрнеста Нуамы.
Таким образом, "Лион" прервал четырехматчевую беспроигрышную серию "Ниццы".
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Лига 1. 25-й тур
Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)
"Ницца" - "Лион" 0:2
Голы: Шерки (78), Нуама (83)
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