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ПСЖ отказался от идеи подписания лидера Ливерпуля
Конец спекуляциям?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" долгое время рассматривал Мохамеда Салаха как потенциальное усиление, однако, по данным Le Parisien, французский клуб больше не заинтересован в трансфере египтянина.
Однако будущее Салаха в "Ливерпуле" остается неопределенным. Его контракт завершается в конце сезона, и он уже намекал, что это может быть его последний год на "Энфилде". Несмотря на это, переговоры о продлении соглашения продолжаются, хотя форвард имеет право подписать предварительный контракт с другим клубом.
Ранее его чаще всего связывали именно с "ПСЖ", однако французский клуб вышел из гонки за его подпись. Профиль египтянина больше не соответствует тому, что ищут Луис Энрике и Луиш Кампуш, поэтому французский гранд прекратил свою давнюю заинтересованность в нападающем.
Добавим, что в этом сезоне на счету 32-летнего египтянина 32 гола и 22 ассиста в 41 матче за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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