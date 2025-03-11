Усман Дембеле имеет лучшую статистику среди игроков ПСЖ в эпоху катарских владельцев

Нападающий Усман Дембеле демонстрирует блестящую форму в составе "Пари Сен-Жермен", возглавляя список бомбардиров Лиги 1 с 20 голами.

Чемпион мира-2018 в составе Франции добавил еще два мяча в свой актив в субботней победе 4:1 над "Ренном", доведя свой показатель до четырех голов в трех последних матчах чемпионата. В этом сезоне он также делит первое место в Европе по количеству голов без учета пенальти (19).

Сейчас его средний показатель результативности составляет 1,1 гола за 90 минут - это лучший результат среди всех игроков "ПСЖ" с момента прихода катарских владельцев в 2011 году.

Этот показатель превосходит даже феноменальный сезон Златана Ибрагимовича 2015/16, когда он забивал в среднем 1.09 гола за игру во всех турнирах. Это также выше показателя лучшего бомбардира в истории клуба Килиана Мбаппе (26), который в сезоне 2022/23 имел коэффициент 1.04.

Добавим, что всего в этом сезоне на счету Дембеле 28 голов и 6 ассистов в 35 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.