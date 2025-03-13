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"Я хотел бы быть рядом с игроками". Фонсека высказался о своей дисквалификации
Португальский наставник прокомментировал текущую ситуацию в команде
Фото - Сайт Olympique Lyonnais
Накануне ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы против бухарестского "ФКСБ" главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека дал комментарий для журналистов.
"Победа над "Ниццей" (0:2) была очень важной. Мы обыграли очень сильного соперника и нашего прямого конкурента в Лиге 1. Я хотел бы быть рядом со своими игроками и тренерским штабом. Это очень важно для меня.
Находясь на трибунах, вы наблюдаете за матчем с другого ракурса. Вы видите больше, чем со скамейки запасных, но у вас нет постоянной связи с ассистентами и футболистами. Да, мы выиграли в том матче, мы хорошо подготовились, поэтому мое отсутствие не стало серьезной проблемой.
Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч с "ФКСБ". Мы должны победить, ведь нам пришлось много работать над тем, чтобы попасть сюда. Мы собираемся продолжать наш победный путь".
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Напомним, что ранее Паулу Фонсека получил дисквалификацию на девять месяцев.
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