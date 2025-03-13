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Сборная Франции показала заявку на матчи Лиги Наций. Известно, кто станет капитаном национальной команды
Дешам вызвал 24 футболиста
Фото: facebook.com/equipedefrance
Сборная Франции показала заявку на матчи Лиги Наций.
Главный тренер сборной Дидье Дешам вызвал 24 футболиста. Заявка выглядит так:
Вратари: Лукас Шевалье ("Лилль"), Майк Меньян ("Милан"), Брайс Мамба ("Ренн");
Защитники: Джонатан Клаусс ("Ницца"), Лукас Динь ("Астон Вилла"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жуль Кунде ("Барселона"), Беньямин Павар ("Интер"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дани Упамекано ("Бавария");
Полузащитники: Эдуард Камавинга ("Реал"), Маттео Гендузи ("Лацио"), Ману Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Марсель"), Арелье Тчуамени ("Реал"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ");
Нападающие: Бредли Барколя ("ПСЖ"), Усман Дембеле, Десире Доуе (оба - "ПСЖ"), Рарндал Коло-Муани ("Ювентус"), Киллиан Мбаппе ("Реал"), Майкл Олисе ("Бавария"), Маркус Тюрам ("Интер").
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Главный тренер подтвердил, что капитаном сборной будет Киллиан Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe.
"Я разговаривал с ним, обменивался мнениями. Я подтверждаю вам то, что я сказал несколько недель назад, он будет капитаном", - заверил тренер сборной Франции.
Сборная Франции сыграет со сборной Хорватии в Финале Четырёх Лиги Наций. Матчи состоятся 20 и 23 марта.
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