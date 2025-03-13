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Сборная Франции показала заявку на матчи Лиги Наций. Известно, кто станет капитаном национальной команды

Франция

Дешам вызвал 24 футболиста

Сборная Франции показала заявку на матчи Лиги Наций. Известно, кто станет капитаном национальной команды

Фото: facebook.com/equipedefrance

Новина українською

Сборная Франции показала заявку на матчи Лиги Наций.

Главный тренер сборной Дидье Дешам вызвал 24 футболиста. Заявка выглядит так:

Вратари: Лукас Шевалье ("Лилль"), Майк Меньян ("Милан"), Брайс Мамба ("Ренн");

Защитники: Джонатан Клаусс ("Ницца"), Лукас Динь ("Астон Вилла"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жуль Кунде ("Барселона"), Беньямин Павар ("Интер"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дани Упамекано ("Бавария");

Полузащитники: Эдуард Камавинга ("Реал"), Маттео Гендузи ("Лацио"), Ману Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Марсель"), Арелье Тчуамени ("Реал"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ");

Нападающие: Бредли Барколя ("ПСЖ"), Усман Дембеле, Десире Доуе (оба - "ПСЖ"), Рарндал Коло-Муани ("Ювентус"), Киллиан Мбаппе ("Реал"), Майкл Олисе ("Бавария"), Маркус Тюрам ("Интер").

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Главный тренер подтвердил, что капитаном сборной будет Киллиан Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe.

"Я разговаривал с ним, обменивался мнениями. Я подтверждаю вам то, что я сказал несколько недель назад, он будет капитаном", - заверил тренер сборной Франции.

Сборная Франции сыграет со сборной Хорватии в Финале Четырёх Лиги Наций. Матчи состоятся 20 и 23 марта.

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Франция Лига Наций
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Источник:
Equipe de France
Опубликовал: Владислав Прийменко
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