Не играл с декабря. Нападающий Монако близок к возвращению в основу

Нападающий "Монако" близок к возвращению в основу.

Главный тренер клуба сообщил, что, по оптимистическим прогнозам, Фоларин Балогун сможет сыграть за клуб после международного перерыва.

"Балогун вернулся на тренировки с командой, и он будут готов после международного перерыва. Я думаю, что он сможет подготовиться к дерби на Лазурном Берегу", — сказал тренер "Монако" на пресс-конференции.

Американский нападающий последний раз появлялся на поле 1 декабря в матче против "Марселя". Однако случился рецидив, и травма в поединке усугубилась. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве.

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За 10 проведённых матчей во всех турнирах Балогун забил 3 гола.