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Перспективный форвард Ниццы отклонил предложение Астон Виллы в январе

Франция

Решил остаться в "Ницце"

Перспективный форвард Ниццы отклонил предложение Астон Виллы в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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23-летний нападающий "Ниццы" Эвван Гессан проводит еще один сильный сезон в составе французского клуба после прорыва при тренере Франческо Фариоли.

Высокий, техничный и трудолюбивый форвард является ключевым игроком в построении атак и имеет большое значение для команды как в игре с мячом, так и без него. "Ницца" вынуждена отбивать интерес к Гессану. Летом Фариоли пытался забрать его в "Аякс", а в январе несколько клубов сделали официальные запросы.

Сообщается, что интерес к форварду проявляли "Вест Хэм", "Олимпик Марсель" и "Астон Вилла". Гессан отклонил предложение "Марселя", однако был более открыт к варианту с "Астон Виллой". Несмотря на это, он решил остаться в "Ницце" до конца сезона, чтобы помочь команде в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сейчас "Ницца" идет третьей в Лиге 1, и Гессан надеется еще больше повысить свой авторитет в Европе перед возможным трансфером летом. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 11 голов и 8 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Nice Matin
Опубликовал: Алексей Полищук
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