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Европейский гранд хочет подписать Джанлуиджи Доннарумму

Франция

"ПСЖ" готов продать итальянца этим летом

Европейский гранд хочет подписать Джанлуиджи Доннарумму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" ищет топ-голкипера для усиления состава и обратила внимание на Джанлуиджи Доннарумму. Итальянец, который стал героем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", до сих пор не продлил контракт с "ПСЖ", что привлекло внимание немецкого гранда.

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Действующий контракт голкипера с парижанами действует до июня 2026 года, однако переговоры по новому договору продвигаются медленно. Предложение от клуба не полностью устраивает Доннарумму, поскольку содержит несколько дополнительных опций, которые могут повлиять на его будущее в клубе.

Учитывая эту ситуацию, "Бавария" видит в 26-летнем итальянце идеальную замену для Мануэля Нойера, которому уже 38 лет. Руководство мюнхенцев считает, что Доннарумма идеально вписывается в долгосрочный проект клуба, ведь имеет большой опыт и высокое качество игры.

Добавим, что в этом сезоне Доннарумма провел 30 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, 9 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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