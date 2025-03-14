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ПСЖ хочет перенести матч с Нантом, но соперники против
Все из-за выхода команды в 1/4 финала ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" хочет перенести матч 29-го тура Лиги против "Нанта", который запланирован на 13 апреля.
Французский клуб стремится предоставить своим игрокам отдых перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Астон Виллы", который состоится 15 апреля.
"Нант" категорически против переноса матча. Клуб, который борется за выживание в Лиге 1, считает, что это создаст дополнительную нагрузку на календарь в конце сезона, а также команда потеряет значительную прибыль от продажи билетов.
"ПСЖ" уже подал официальный запрос на перенос матча, но ответа пока не получил. Окончательное решение будет принимать руководство Лиги 1.
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