Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал акционером французской команды SailGP Team, участвующей в мировой парусной серии. Об этом сообщило авторитетное издание The Athletic.

Сумма инвестиций Мбаппе не разглашается, однако известно, что его благотворительный фонд "Inspired by KM" станет официальным партнером команды.

"Через "Inspired By KM" я хочу достучаться до молодых людей по всему миру и дать им силу верить в свои мечты.

Вместе мы строим будущее, в котором каждый молодой человек сможет написать свою собственную историю и достичь совершенства", - сказал Килиан.