Агент Доннаруммы рассказал, продлит ли вратарь контракт с ПСЖ

Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола в интервью L'Equipe рассказал, планирует ли итальянский голкипер продлевать контракт с "ПСЖ".

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"Приоритетом для нас является продление контракта с ПСЖ", — цитирует слова Райола L'Equipe.

Напомним, что Доннарумма принял участие в 30 матчах во всех турнирах, сохранил ворота сухими в 9 матчах и пропустил 28 мячей.