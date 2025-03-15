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Агент Доннаруммы рассказал, продлит ли вратарь контракт с ПСЖ
Главная цель?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола в интервью L'Equipe рассказал, планирует ли итальянский голкипер продлевать контракт с "ПСЖ".
"Приоритетом для нас является продление контракта с ПСЖ", — цитирует слова Райола L'Equipe.
Напомним, что Доннарумма принял участие в 30 матчах во всех турнирах, сохранил ворота сухими в 9 матчах и пропустил 28 мячей.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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