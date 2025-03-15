  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Агент Доннаруммы рассказал, продлит ли вратарь контракт с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Доннаруммы рассказал, продлит ли вратарь контракт с ПСЖ

Франция

Главная цель?

Агент Доннаруммы рассказал, продлит ли вратарь контракт с ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола в интервью L'Equipe рассказал, планирует ли итальянский голкипер продлевать контракт с "ПСЖ".

Читайте такжеЕвропейский гранд хочет подписать Джанлуиджи Доннарумму

"Приоритетом для нас является продление контракта с ПСЖ", — цитирует слова Райола L'Equipe.

Напомним, что Доннарумма принял участие в 30 матчах во всех турнирах, сохранил ворота сухими в 9 матчах и пропустил 28 мячей.

По теме
yellow-arrow
Ланс - Ренн. Анонс и прогноз матча 26-го тура Лиги 1 на 15.03.2025
yellow-arrow
Килиан Мбаппе стал акционером французской команды
yellow-arrow
ПСЖ хочет перенести матч с Нантом, но соперники против
Джанлуиджи Доннарумма “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости