Лига 1. Сенсация в Нанте и тащер Монако Мика Бирет

Лига 1. 26-й тур

Нант, Стад Божуар

Нант – Лилль 1:0

Гол: Мохамед 83

Удаление: Кастеллетто 74

Нант: Лопеш – Коцца, Кастеллетто, Соу, Коко – Леруа (Коклен, 70), Чиривелья (Паллуа, 77), Аугусто – Саймон (Лепенан, 90+2), Аблин (Дукуре, 90+3), Томас (Мохамед, 70)

Лилль: Шевалье – Гудмундссон (Исмаили, 73), Алессандро, Диаките, Манди – Андре Гомеш, Андре – Сахрауи (Акпом, 62), Харальдссон (Фернандес-Пардо, 73), Баккер (Кабелла, 85) – Дэвид

После изнурительного боя с "Боруссией" Дортмунд "Лиллю" не хватило ни сил, ни духу на выездной матч в Нанте. Хозяева "Божуара" как всегда припарковали низкий блок и постоянно навязывали борьбу в центре поля, быстро изнурив подсевшего соперника. "Догов" хватило на тайм, за который Дэвид упустил два больших момента, а Коко вынес удар Сахрауи с ленточки.

В то же время хозяева еще в дебюте проверили каркас (удар Леруа), а в дебюте второй половины туда же угодил Соу после стандарта. В концовке Кастеллетто удалился и подарил "Лиллю" надежду. Но они рванули вперед и позволили Мохамеду головой открыть счет. Напоследок Дэвид проверит каркас ворот еще раз перед тем, как "доги" потерпят крайне обидное поражение в большинстве. И упустят конкурентов за ЛЧ в отрыв (3 пункта).

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Монако 0:2

Голы: Бирет 77, Аклиуш 88

Анже: Фофана – Анен, Лефор, Бамба, Аркю (Куркуль, 84)– Белькдим (Капелль, 84), Белькебла (Ньян, 86) – Аллевина (Эль-Мелали, 67), Абделли, Ферхат – Леполь (Дьенг, 84)

Монако: Кен – Энрике (Мависса, 82), Керер, Синго, Вандерсон (Диатта, 68) – Эль-Мусрати (Камара, 46), Закария – Бен Сегир (Эмболо, 46), Минамино, Аклиуш – Бирет (Салису, 90+1)

Одним из этих конкурентов был как раз таки "Монако", у которого был выезд к другому представителю второй половины таблицы в лице "Анже". Сценарий матча был очень похожим. С той лишь разницей что аутсайдер еще и прилично держал мяч под прессингом "монегасков" и допускал у своих ворот еще меньше моментов.

Но "Монако" хватило сил дожать соперника в финальных раундах. Конечно же, свое слово снова сказал Мика Бирет. Для комфорта своего нового фронтмена атаки Ади Хюттер после перерыва даже перешел на 4-4-2 и выпустил ему в пару любимого партнера Эмболо. В итоге Бирет на 77-й минуте замкнул прострел Кайо Энрике и наконец открыл счет своим 11-м голом в Лиге 1. 11-м голом в 9-ти матчах! Напоследок Бирет и Эмболо разогнали быструю атаку, в которой Аклиуш заработал пенальти. И сам же снял все вопросы. 0:2.