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ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
ПСЖ - Марсель: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 16-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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