Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
ПСЖ - Марсель: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая еще не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига 1. 26-й тур
16 марта. 21:45. Лион. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" — "Марсель"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу "ПСЖ" - "Марсель"Смотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот
- Ливерпуль знает о желании своего игрока присоединиться к ПСЖ
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн