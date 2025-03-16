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Лига 1. Суперсаб Микаутадзе спасает Лион и челсийский камбек Страсбура

Франция

1+2 от Микаутадзе за 20 минут

Лига 1. Суперсаб Микаутадзе спасает Лион и челсийский камбек Страсбура

Фото: Olympique Lyonnais, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 26-й тур

Лион, Групама Стэдиум

Лион – Гавр 4:2

Голы: Ляказетт 22 (п), Фофана 78, Микаутадзе 82, Альмада 90+6 – Туре 31 (п), Казимир 45+1

Лион: Перри – Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз – Толиссо, Матич (Тессманн, 46) – Альмада, Шерки (Микаутадзе, 77), Нуама (Фофана, 71) – Ляказетт (Верету, 86)

Гавр: Горжлен – Пембеле, Льорис, Кенку, Него – Мванга, Туре (Хусни, 90+2) – Сумаре (Хассан, 71), Кешта (Ндиайе, 71), Казимир – Айю (Жужу, 71)

Страсбур, Стад де ля Мено

Страсбур – Тулуза 2:1

Голы: Лемарешаль 47, Сантос 54 – Магри 3

Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Реймс 0:0
Удаление: Айдара 90+1 (Брест)

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