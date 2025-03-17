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Луис Энрике во второй раз в сезоне победил Роберто Де Дзерби. ПСЖ - Марсель 3:1. Видео голов и обзор матча
Результативное дерби Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" практически не дал никаких шансов "Марселю" в этом матче, победив их в седьмой раз подряд в Лиге 1.
В первом тайме парижане забили два гола, которые остались без ответа — Усман Дембеле и Нуну Мендеш вдвоем отметились забитыми мячами. На старте второй половины поединка гости сумели воспользоваться ошибкой от своих соперников, но затем пропустили в третий раз. Поль Лирола срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет матча.
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Теперь "ПСЖ" находится в двух шагах от очередного чемпионства. В активе команды Луиса Энрике 68 очков после 26-ти сыгранных туров в Лиге 1. "Марсель" остается на втором месте, отставая от лидеров турнирной таблицы на 19 баллов.
Лига 1, 26-й тур
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
"ПСЖ" - "Марсель" 3:1
Голы: Дембеле (17), Мендеш (42), Лирола (аг, 76) — Гуири (51)
Видеообзор матча:
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