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Один из лидеров ПСЖ провел свой юбилейный матч за клуб в Лиге 1
Важное достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров французского "Пари Сен-Жермен" провел свой юбилейный матч за клуб в Лиге 1.
Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма достиг отметки в 100 сыгранных поединков в чемпионате Франции. За это время 26-летний итальянский вратарь провел 33 "сухих" матча в составе "ПСЖ". Также он трижды подряд становился победителем Лиги 1.
???? Un soir spécial pour @donnarumma !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 16, 2025
100ème match en @Ligue1, sous les plus belles des couleurs !#PSGOM I #LeClassique pic.twitter.com/3KBtvP7HWx
Напомним, что Доннарумма присоединился к клубу из столицы Франции на правах свободного агента летом 2021 года. До этого он провел 251 матч во всех турнирах за родной "Милан".
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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 9 "сухих" поединков за "ПСЖ" в 31 матче во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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