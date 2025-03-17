Один из лидеров ПСЖ провел свой юбилейный матч за клуб в Лиге 1

Один из лидеров французского "Пари Сен-Жермен" провел свой юбилейный матч за клуб в Лиге 1.

Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма достиг отметки в 100 сыгранных поединков в чемпионате Франции. За это время 26-летний итальянский вратарь провел 33 "сухих" матча в составе "ПСЖ". Также он трижды подряд становился победителем Лиги 1.

Напомним, что Доннарумма присоединился к клубу из столицы Франции на правах свободного агента летом 2021 года. До этого он провел 251 матч во всех турнирах за родной "Милан".

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 9 "сухих" поединков за "ПСЖ" в 31 матче во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.