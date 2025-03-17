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Бывший скаут Ман Сити рассказал, почему Адриен Рабьо со слезами переходил в ПСЖ

Франция

Это был просто бизнес

Бывший скаут Ман Сити рассказал, почему Адриен Рабьо со слезами переходил в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 13 лет Рабьо провел шесть месяцев в академии "Сити", прежде чем перебрался в "ПСЖ". Филипп Контоставлос, бывший скаут "Манчестер Сити", рассказал, что французский полузащитник покидал "Манчестер Сити" в слезах, и этот выбор сделал не он, а его мать Вероник.

"Он с детства был фанатом "Марселя". Я расскажу, как он покинул "Сити" в слезах ради "ПСЖ". Это было решение Вероник, а не Адриена. Переход в Париж был браком по расчету, возможностью, учитывая их ситуацию. Это был просто бизнес, а не любовь к футболке. Но Адриен всегда оставался профессионалом и отдавал себя полностью на поле. Впрочем, чувствами нельзя управлять", - рассказал Контоставлос.

В конце концов, Рабьо сыграл 227 матчей за "ПСЖ", а в 2019 году покинул клуб на правах свободного агента, перебравшись в "Ювентус". В сентябре 2024-го он присоединился к "Марселю" также на бесплатной основе. Его контракт рассчитан до 2026 года, а переговоры о продлении должны начаться в ближайшее время.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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