Луис Энрике поделился мыслями после победы в Ле Классико над Марселем

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал победу в Ле Классик над "Марселем" (3:1).

"Это был тяжелый матч. Но это особенный поединок для клуба, футболистов и болельщиков. Мы заслужили в этой встрече на победу. Я чувствовал похожее давление, как в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Я доволен, что нам удалось победить, хотя они являются командой высокого уровня. Это была феноменальная неделя для нас".

"Мы близки к победе в Лиге 1. Мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также сыграем в полуфинале Кубка Франции. Нам нужно двигаться вперед. Наша молодая, но опытная команда хорошо прогрессирует", — добавил Энрике.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "ПСЖ" лидирует в Лиге 1 с отрывом в 19 очков от ближайших преследователей в турнирной таблице. На данный момент подопечные Луиса Энрике набрали 68 баллов в 26-ти сыгранных турах чемпионата Франции