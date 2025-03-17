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ПСЖ добился своего: Лига 1 перенесла матч с Нантом в пользу парижан
Поединок перенесен на 22 апреля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Нантом", запланированный на 13 апреля, перенесен на 22 апреля.
Такое решение было принято по просьбе "ПСЖ", который стремится лучше подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов против "Астон Виллы".
Изначально "Нант" был против переноса, ссылаясь на нарушение спортивной целостности лиги. Однако Лига 1 удовлетворила просьбу "ПСЖ".
Чтобы компенсировать "Нанту" изменение календаря, их матч против "Ренна" состоится в пятницу, 18 апреля. А игра с "Тулузой", вероятно, будет сыграна в воскресенье, 27 апреля.
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