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ПСЖ добился своего: Лига 1 перенесла матч с Нантом в пользу парижан

Франция

Поединок перенесен на 22 апреля

ПСЖ добился своего: Лига 1 перенесла матч с Нантом в пользу парижан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Нантом", запланированный на 13 апреля, перенесен на 22 апреля.

Такое решение было принято по просьбе "ПСЖ", который стремится лучше подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов против "Астон Виллы".

Изначально "Нант" был против переноса, ссылаясь на нарушение спортивной целостности лиги. Однако Лига 1 удовлетворила просьбу "ПСЖ".

Чтобы компенсировать "Нанту" изменение календаря, их матч против "Ренна" состоится в пятницу, 18 апреля. А игра с "Тулузой", вероятно, будет сыграна в воскресенье, 27 апреля.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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