Президент Нанта требует от ПСЖ билет на финал Лиги чемпионов

Вальдемар Кита, президент "Нанта", согласился с решением Лиги 1 о переносе встречи с "ПСЖ", которая должна была состояться между первым и вторым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Однако он просит небольшую компенсацию. Кита представляет себя на трибунах "Альянц Арены" в Мюнхене 31 мая. Президент "Нанта" обратился к своему коллеге из "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи с просьбой предоставить ему билет на финал Лиги чемпионов, если "ПСЖ" попадет в него. Он видит в этом способ поблагодарить за перенос матча между их командами.

"Если "ПСЖ" выйдет в полуфинал, это частично будет благодаря нам, благодаря "Нанту". Я желаю им успеха, хотя не думаю, что им это нужно для достижения цели. Если они попадут в финал, надеюсь, меня пригласят на него. В общем, это правильное решение совета директоров, чтобы помочь клубам, которые участвуют в еврокубках. Это не идет на пользу нам, но если это как-то может помочь "ПСЖ"...", - сказал Кита.

Добавим, что из-за переноса "Нант" будет иметь двухнедельный перерыв между матчами.